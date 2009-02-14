У Брюсселі відбудеться конференція щодо модернізації ГТС України

23 березня у Брюсселі відбудеться конференція щодо модернізації газотранспортної системи України.

Про це під час засідання української частини Комітету з парламентського співробітництва між Україною та Європейським Союзом повідомив віце-прем’єр-міністр у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ, повідомили УНІАН у прес-службі Г.НЕМИРІ.

Віце-прем’єр поінформував учасників засідання про досягнення України на шляху європейської інтеграції, зокрема, про хід переговорів щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, щодо встановлення поглибленої всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС та про хід переговорів про встановлення безвізового режиму між Україною та державами ЄС. «Минулий рік став показовим у розвитку відносин між Україною та ЄС», - підкреслив Г.НЕМИРЯ.

Він також позитивно оцінив початок переговорів щодо приєднання України до Договору про енергетичне співтовариство.