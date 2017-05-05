Полторак: для впорядкування баз боєприпасів в Україні необхідно 5 мільярдів гривень

Для приведення в належний стан усіх баз зберігання боєприпасів в Україні необхідно близько 5 мільярдів гривень, заявив у Харкові міністр оборони України Степан Полторак, пише Радіо Свобода.

«Ми розуміємо, що цих грошей просто немає сьогодні в Україні, і ми використовуємо той ресурс, який у нас є», – сказав Полторак.

За його словами, після вибухів в Балаклії уряд ухвалив рішення про виділення додатково 200 мільйонів гривень на відновлення бойової спроможності баз зберігання по всій Україні.

«Протягом 25 років ресурс на підтримання живучості баз і сховищ виділявся дуже малий – 5-10 мільйонів гривень. Тільки цього року ми зробили значний крок вперед, і на відновлення боєздатності баз збережень було виділено майже сто мільйонів гривень», – повідомив Полторак.

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Він також зазначив, що Міноборони направить у Балаклію ремонтні бригади, які відновлюватимуть житло цивільного населення. Уряд виділив майже 145 мільйонів гривень на відновлення інфраструктури самої Балаклії, додав Полторак.

У ніч на 23 березня на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну причину виникнення ситуації розглядають диверсію, хоча не виключають і версії службового недбальства.

Як повідомили в ДСНС сьогодні, минулої доби під час очищення території, що потрапила в зону надзвичайної ситуації в березні у Балаклії, піротехніки вилучили 3 вибухонебезпечних предмети (з початку робіт – понад 28 тисяч).