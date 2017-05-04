Полторак озвучив головну версію вибухів на військових складах під Харковом

Результати підсумкових експертиз щодо з’ясування способу підриву військових складів у Балаклії очікуються найближчим часом. Про це сьогодні під час зустрічі з представниками місцевої влади Балаклії та громадськості розповів міністр оборони України Степан Поторак, повідомила прес-служба Міноборони.

"Наразі триває слідство щодо подій тієї ночі, коли сталася надзвичайна подія в Балаклії. Головною версією є терористичний акт, робота диверсійно-розвідувальної групи", - наголосив міністр.

За його словами, аби з’ясувати, у який спосіб було здійснено підрив сховища, наразі проводяться експертизи.

"Найближчим часом будемо мати результат. Однозначно, всі експерти доходять висновку, що це був саме підрив сховища", - додав Полторак.

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Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня на складі Міноборони в місті Балаклія Харківської області почали вибухати боєприпаси і виникла пожежа.

Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула жінка, ще кілька людей отримали поранення.

СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію. Як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, згідно з результатами перших допитів, перед пожежею на складі було чути гул безпілотника, потім почалися вибухи. Також Матіос заявив, що протидіяти диверсіям з використанням безпілотних літальних апаратів можна тільки засобами радіоелектронної боротьби.