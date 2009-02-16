Яценюк відмовився очолити Нацбанк, бо замахнувся на всю країну
"Тільки щоб не стовбичив на дорозі"
Лідер «Фронту змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК відмовився стати головою Національного банку України.
Про це йдеться у прес-релізі, переданому агентству УНІАН прес-службою Ініціативи А.ЯЦЕНЮКА «Фронт змін».
Зокрема, у повідомленні зазначається, що під час інтерв’ю у програмі «Факти з Оксаною Соколовою» на телеканалі ICTV, А.ЯЦЕНЮК заявив: «Людина, яка займається політикою, не має займатися грошово-кредитною системою. Тут треба обирати».
Він підтвердив, що Секретаріат Президента пропонував йому зайняти посаду голови НБУ, проте лідер «Фронту змін» вважає, що такі пропозиції є нічим іншим як спробами політичних сил прибрати з дороги конкурента.
«Їм треба змоделювати ситуацію, щоб кудись відправити ЯЦЕНЮКА – на посаду міністра, на посаду голови Нацбанку, куди завгодно, тільки щоб він не стовбичив на дорозі. Так було все добре, і тут щось з’явилося. Більше того, не тільки з’явилося, а щось пропонує, починає висувати свої ідеї, отримує певну підтримку від людей. Це треба швидко прибрати», - переконаний А.ЯЦЕНЮК.
Він зазначив, що не реагує «на такі з першого погляду яскраві пропозиції», і сказав, що вже зіткнувся «із жахливою піарівською роботою, яку виконують політичні штаби, аби прибрати з дороги конкурента». «Для цього застосовуються різні технології: і батіг, і пряник. Я не реагую ні на перше, ні на друге»,– сказав він.
А.ЯЦЕНЮК вважає, що для нового голови Нацбанку важливим є контакт з урядом і відсутність політичних амбіцій. Він додав, що якби прийняв пропозицію, то «загострення ТИМОШЕНКО з ЯЦЕНЮКОМ було б неймовірне. Тому що на це наклалася би політична складова».
Щодо політичних амбіцій А.ЯЦЕНЮК заявив: «У мене є політична амбіція – змінити не Національний банк, а всю країну».