Яценюк відмовився очолити Нацбанк, бо замахнувся на всю країну

Лідер «Фронту змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК відмовився стати головою Національного банку України.

Про це йдеться у прес-релізі, переданому агентству УНІАН прес-службою Ініціативи А.ЯЦЕНЮКА «Фронт змін».

Зокрема, у повідомленні зазначається, що під час інтерв’ю у програмі «Факти з Оксаною Соколовою» на телеканалі ICTV, А.ЯЦЕНЮК заявив: «Людина, яка займається політикою, не має займатися грошово-кредитною системою. Тут треба обирати».

Він підтвердив, що Секретаріат Президента пропонував йому зайняти посаду голови НБУ, проте лідер «Фронту змін» вважає, що такі пропозиції є нічим іншим як спробами політичних сил прибрати з дороги конкурента.

«Їм треба змоделювати ситуацію, щоб кудись відправити ЯЦЕНЮКА – на посаду міністра, на посаду голови Нацбанку, куди завгодно, тільки щоб він не стовбичив на дорозі. Так було все добре, і тут щось з’явилося. Більше того, не тільки з’явилося, а щось пропонує, починає висувати свої ідеї, отримує певну підтримку від людей. Це треба швидко прибрати», - переконаний А.ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що не реагує «на такі з першого погляду яскраві пропозиції», і сказав, що вже зіткнувся «із жахливою піарівською роботою, яку виконують політичні штаби, аби прибрати з дороги конкурента». «Для цього застосовуються різні технології: і батіг, і пряник. Я не реагую ні на перше, ні на друге»,– сказав він.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що для нового голови Нацбанку важливим є контакт з урядом і відсутність політичних амбіцій. Він додав, що якби прийняв пропозицію, то «загострення ТИМОШЕНКО з ЯЦЕНЮКОМ було б неймовірне. Тому що на це наклалася би політична складова».

Щодо політичних амбіцій А.ЯЦЕНЮК заявив: «У мене є політична амбіція – змінити не Національний банк, а всю країну».