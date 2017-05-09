Україна та США погасили спеціальну поштову марку з нагоди 25-річчя дипвідносин

У Посольстві України в США відзначили 25-річчя дипломатичних відносин між Україною та Сполученими Штатами церемонією погашення ювілейної поштової марки, присвяченої цій річниці.

Як повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України, в урочистості взяли участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін, посол України в США Валерій Чалий, заступник помічника держсекретаря США Бріджит Брінк, генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, керівний директор Поштової служби США Франка Дейвіс, представники офіційних та експертних кіл, а також української громади США.

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Клімкін у своєму зверненні наголосив на особливому внеску Сполучених Штатів у розвиток України з часу здобуття незалежності та закликав до подальшого поглиблення стратегічного партнерства.

Своєю чергою, посол України Чалий подякував Адміністрації, Конгресу США та українській діаспорі за незмінну підтримку України.

Заступник помічника держсекретаря Брінк підкреслила незмінну позицію Адміністрації США щодо підтримки України, її суверенітету та територіальної цілісності. Вона також відзначила важливість продовження курсу реформ в нашій державі.