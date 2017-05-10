Постпред України розкритикував Росію на Радбезі ООН, представник РФ огризнувся

Виступаючи на засіданні Ради Безпеки, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що Росія оточила сусідні з нею пострадянські країни "поясом нестабільності" з тим, щоб тримати їх в орбіті Москви.

Посол вважає, що ООН і ЄС не повинні ухилятися від активної участі у врегулюванні європейських конфліктів, передає Центр новин ООН.

"Такі зусилля ЄС довели свою ефективність у колишній Югославії, де, незважаючи на величезні страждання, численні жертви й жахливі звірства, всі конфлікти тепер в основному вирішені. На пострадянському просторі навпаки - жоден з конфліктів, повторюю - жоден, не був врегульований. Крім того, виникають нові конфлікти і нові загрози регіональному миру", - сказав Єльченко на засіданні Ради Безпеки, присвяченому співробітництву з Європейським союзом.

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"Чому так відбувається? Відповідь досить проста. Що стосується колишньої Югославії, то успіху вдалося досягти завдяки рішучій позиції міжнародної спільноти та її скоординованим зусиллям, у тому числі з боку ООН і ЄС. Крім того, хоча і не одразу, підбурювачі й організатори конфліктів були усунені від процесу прийняття рішень в ході врегулювання", - додав український посол.

За його словами, на території колишнього Радянського Союзу ситуація інша: з початку 1990-х років Російська Федерація взяла на озброєння так звану концепцію "поясу нестабільності по периметру російських кордонів". "Росія успішно створює "контрольовану нестабільність" у багатьох країнах уздовж своїх кордонів для того, щоб тримати їх в орбіті Москви і, як і у випадку з Україною, запобігти будь-якій інтеграції з ЄС",- зазначив Єльченко.

Разом з тим посол заявив, що така ситуація не є тупиковою. Він упевнений, що конфлікти на пострадянському просторі можна ефективно вирішити. Він закликав ЄС і ООН проявити більш активний підхід до їхнього врегулювання.

Виконувач обов'язків постійного представника Російської Федерації при ООН Петро Іллічов заперечив проти такої пропозиції. Він вважає, що підключення "інших гравців", у тому числі ООН, лише "заплутає ситуацію".