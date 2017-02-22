Кабмін призначив заступником міністра енергетики з євроінтеграції 27-річну Наталю Бойко

Бойко курируватиме напрямок євроінтеграції - співпрацяю з міжнародними партнерами - ЄБРР, Світовим банком, донорами, повідомляє "РБК-Україна".

Також буде займатися енергетичною стратегією Міненерго.

Пропозицію зайняти пост заступника міністра з питань євроінтеграції Наталії Бойко надійшла від голови Міненерго Ігоря Насалика.

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Наталія Бойко є менеджером реформи енергетики в проектному офісі Національної ради реформ під головуванням президента України. Її роль полягає у координаційній, аналітичної та комунікаційної підтримки реформи українського енергетичного сектора.

У 2015 році Бойко була головним консультантом головного департаменту з питань реформ Адміністрації президента України, де здійснювала аналіз та доопрацювання законопроектів та підготовку аналітичних матеріалів у сфері регулювання ринків нафти і газу та ринку електроенергії.

Раніше Бойко працювала в офісі компанії ERM в Німеччині на посаді консультанта та координатора проектів для міжнародних газодобувних компаній і фінансових інститутів. Наталя є аспірантом Львівського національного університету імені Івана Франка, в якому у 2011 році отримала диплом магістра з відзнакою.

Як пише "Страна", згідно електронної декларації за 2016 рік, у неї у власності є квартира площею 139,4 кв. м і гараж. Також вона володіє п'ятою частиною ще однієї квартири та підвалу у Львові, а проживає у Києві. У документі зазначено, що житло площею 66 квадратних метрів їй безкоштовно надає пан Андрій Оленюк.