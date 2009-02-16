Балога пожертвував на спорудження пам'ятника Мазепі

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА пожертвував 160 тис. грн. на зведення у Полтаві пам`ятника гетьману Івану Мазепі.

Про це повідомив сьогодні в інтерв`ю УНІАН народний депутат (фракція НУ-НС, депутатська група «За Україну») Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ, який є одним з ініціаторів встановлення пам`ятника Івану Мазепі у Полтаві.

“Я хочу подякувати всім, хто пожертвував на цю справу великі суми грошей: це фракція НУ-НС, яка майже повністю здала гроші, це В’ячеслав КИРИЛЕНКО. Це глава Секретаріату Президента В.БАЛОГА, який особисто мені передав 160 тисяч гривень», - сказав М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ.

Також він повідомив, що найближчим часом планується одержати ще 200 тис. грн., і закликав усіх українців приєднатися до збору коштів.

М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ сказав, що на сьогодні зібрано 228 тис. 700 грн.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2008 року влада Полтави затвердила остаточний варіант встановлення пам`ятника гетьману Мазепі. Містобудівна рада вирішила розмістити пам`ятник на Соборній площі.

Саме рішення про встановлення пам`ятника було ухвалене на позачерговій сесії міської ради 22 серпня 2008 року. Замовником проекту є Полтавська облдержадміністрація.

Проте Полтавська облрада відмовилася виділяти фінанси на будівництво монумента Мазепі і шведському королю Карлу XII. На ці цілі необхідно 1,5 млн. грн.

Пам`ятник Мазепі вирішили встановити за спонсорські кошти до 300-річчя Полтавської битви, яке відзначається у 2009 році.