Представництво ЄС розпочало інформаційну кампанію щодо правил безвізу для українців

14:30, 11 травня 2017
Політика
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На сайті відображається зворотній відлік часу до повноцінного скасування віз для подорожей українців до країн Шенгенської зони.

Комунікаційна кампанія охопить усі регіони України та триватиме до кінця 2018 року / фото УНІАН

Представництво Європейського Союзу в Україні розпочало проведення інформаційної кампанії щодо правил безвізового режиму для українців.

Про це йдеться у повідомленні на новому сайті "Відкрий Європу", який було створено Представництвом ЄС.

"Цей сайт – частина всеукраїнської інформаційної кампанії про безвізовий режим з країнами Європейського Союзу. Ціль кампанії – роз'яснити громадянам України, які мандрують до ЄС, правила перетину кордону і перебування у ЄС. А ще – розповісти про нові можливості та переваги, які надасть українцям безвізовий режим", - йдеться у повідомленні.

Також на сайті відображається зворотній відлік часу до повноцінного скасування віз для подорожей українців до країн Шенгенської зони.

На сайті створено розділи: "Що таке безвізовий режим з ЄС", "Як підготуватися до поїздки до ЄС", "Що важливо знати про правила перебування в ЄС", "Як підготуватися до поїздки до ЄС з дітьми", "Що важливо знати тим, хто планує навчатися в ЄС", "Що важливо знати тим, хто планує працювати в ЄС", а також для жителів анексованого Криму та непідконтрольних уряду територій Донбасу та ін.

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У розділах детально пояснюються правила та можливості безвізу – роль біометричного закордонного паспорту, правила перетину кордону, терміни перебування в ЄС, можливості для туризму, короткострокового навчання та розвитку бізнесу.

Сайт доступний за адресою - http://openeurope.in.ua/

Як повідомила прес-служба Представництва ЄС, на сайті також створений спеціальний розділ для експертного співтовариства. У ньому можна знайти дані соціологічних досліджень щодо безвізу та результати моніторингу українських медіа з цієї теми.

Саме в цьому розділі усі зацікавлені зможуть знайти базу інформаційних матеріалів цієї кампанії. Вона оновлюватиметься й буде відкритою для вільного використання. Матеріали можуть бути корисними у роботі туристичних операторів, страхових компаній, а також будь-яких інших організацій, які пов’язані з поїздками українців до країн Європи.

Комунікаційна кампанія охопить усі регіони України та триватиме до кінця 2018 року.

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Теги: #Євросоюз#безвіз для України