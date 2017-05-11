Сьогодні Рада ЄС затвердить безвіз для України
Засідання профільних міністрів у Брюсселі розпочнеться об 11 годині за Києвом.
Рада ЄС має затвердити сьогодні, 11 травня, надання безвізового режиму в рамках засідання Ради з питань сільського господарства та рибальства. Засідання має розпочатися у Брюсселі об 11 годині за київським часом.
Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності через 20 днів.
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Церемонія підписання в Європейському парламенті надання Україні безвізового режиму може відбутися вже 17 травня.
Як повідомляв УНІАН, Європарламент 6 квітня підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.
26 квітня Комітет постійних представників країн - членів Європейського Союзу (Coreper) також підтримав дане рішення, яке ще має бути затверджено Радою Євросоюзу з подальшим підписанням в Європарламенті президентами ЄП та Ради ЄС.