Сьогодні Рада ЄС затвердить безвіз для України

Рада ЄС має затвердити сьогодні, 11 травня, надання безвізового режиму в рамках засідання Ради з питань сільського господарства та рибальства. Засідання має розпочатися у Брюсселі об 11 годині за київським часом.

Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності через 20 днів.

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Церемонія підписання в Європейському парламенті надання Україні безвізового режиму може відбутися вже 17 травня.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент 6 квітня підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.

26 квітня Комітет постійних представників країн - членів Європейського Союзу (Coreper) також підтримав дане рішення, яке ще має бути затверджено Радою Євросоюзу з подальшим підписанням в Європарламенті президентами ЄП та Ради ЄС.