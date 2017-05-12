Трамп зустрівся з Лавровим на прохання Путіна

Президент США Дональд Трамп зустрівся з главою російського МЗС Сергієм Лавровим на прохання глави РФ Володимира Путіна.

"Дружній візит" у Білому домі відбувся на прохання Путіна, яке він озвучив під час телефонної розмови з американським президентом, передає Politico.

"Він (Трамп - Ред.) вирішив прийняти його (Лаврова - Ред.), тому що Путін попросив його", - сказав прес-секретар Білого дому.

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"Путін конкретно просив про це під час телефонної розмови, коли вони востаннє говорили", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у Білому Домі не очікували, що російський уряд може дозволити своєму державному агентству опублікувати фотографії із зустрічі президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та російським послом Сергієм Кисляком, яка 10 травня відбулася в Овальному кабінеті.