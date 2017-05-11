У Білому домі розлючені через публікацію російською стороною фотографій зустрічі Трампа і Лаврова (відео)

У Білому Домі не очікували, що російський уряд може дозволити своєму державному агентству опублікувати фотографії із зустрічі президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та російським послом Сергієм Кисляком, яка 10 травня відбулася в Овальному кабінеті.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерело в Білому домі.

Фотографії із зустрічі, зроблені російським фотографом, були опубліковані російським агентством ТАСС, а також у соціальних мережах.

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Телеканал відзначив, що зустріч відбувалася на наступний день після звільнення голови Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі у зв'язку з питаннями щодо можливої змови представників виборчого штабу Трампа з представниками російського уряду під час виборчої кампанії в США у 2016 році.

Білий дім не публікував фотографії зустрічі, хоча офіційний фотограф Білого дому теж був присутній в Овальному кабінеті.

Зазначається, що Державний департамент опублікував фотографії із зустрічі секретаря Рекса Тіллерсона з Лавровим, яка була відкрита до преси.

"Вони обдурили нас", - сказав посадовець Білого дому.

"В цьому полягає проблема з росіянами – вони обманюють", - додав він.

Як відомо, зустріч Трампа і Лаврова не передбачала присутність преси.