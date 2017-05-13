Співачка Чичеріна отримала паспорт "ЛНР"

Російській співачці Юлії Чичеріній на відкриття мотосезону в Луганську вручили паспорт самопроголошеної "Луганської народної республіки". Про це передає ТАСС.

Співачці вручили паспорт з почестями. Документи вручив особисто "міністр внутрішніх справ" Ігор Корнет. Він повідомив, що Чичеріна сама звернулася до нього з подібним проханням.

"Тепер вона прописана у нас в мотоцентрі "Нічні вовки. Донбас", — розповів журналістам президент відділення "Донбас" міжнародного мотоклубу "Нічні вовки" Віталій Кишкинов.

У "ЛНР" уточнили, що указ про видачу паспорта Чичеріній та її чоловікові був підписаний "головою ЛНР" Ігорем Плотницьким у суботу, 13 травня.

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Зазначимо, що рок-співачка Юлія Чичеріна кілька разів з початку конфлікту на Донбасі приїжджала в "ЛНР" з концертами, а також брала участь у рок-фестивалі "Сонце зійде!" в 2015 році. У лютому 2017 року співачка випустила кліп на пісню "Рвати".

Міністерство культури України внесло Чичеріна в "чорний список" діячів культури з РФ, які створюють загрозу національній безпеці країни.