Національний цирк презентує номери, підготовлені для участі в Міжнародному фестивалі циркового мистецтва

20 лютого о 12.00 в Національному цирку України (м. Київ, пл. Перемоги, 2) відбудеться прес-конференція, присвячена участі Національного цирку в Міжнародному фестивалі циркового мистецтва, який пройде 3-8 березня в Іжевську (Росія. Удмуртія).

На прес-конференції відбудеться презентація номерів, підготовлених Національним цирком України для участі в Міжнародному фестивалі.

Свої номери покажуть акробати на балонах (під керівництвом Олега РИБЧЕНКО), повітряні гімнасти (під керівництвом Романа ТЕРЕЩЕНКО). Також присутні побачать номер «Екстрім» (під керівництвом Сергія ШАДРІНА).

У прес-конференції візьмуть участь генеральний директор і художній керівник Національного цирку України, народний артист СРСР і України Володимир ШЕВЧЕНКО, народна артистка України Людмила ШЕВЧЕНКО, заступник міністра культури Владислав КОРНІЄНКО.

Учасники прес-конференції продемонструють присутнім спеціальний приз фестивалю, заснований Національним цирком України - бронзову статуетку «Гімнастка з левом», який дістанеться виконавцю, що здобуде симпатії представників української делегації.

Акредитація за телефоном: (044) 236-39-39.