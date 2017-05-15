Українці жертвують життям, аби не допустити у Європі таку ж ситуацію, як на Донбасі - Полторак

Сьогодні, 15 травня, в рамках візиту до Федеративної Республіки Німеччина міністр оборони України Степан Полторак зустрівся із головою комітету з питань зовнішніх справ Бундестагу доктором Норбертом Рьотгеном.

Під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію на сході України та історію розгортання агресії РФ проти України, повідомила прес-служба Міноборони.

Полторак подякував Рьотгену за послідовну та чітку позицію, яку він особисто та його колеги надають Україні на усіх світових майданчиках та під час заходів, де відбувається дискусія стосовно подій в нашій країні.

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«Сьогодні Україна — велика і сильна країна, яка протистоїть агресії і для мене надзвичайно цікаво дізнатись про реформи, які ви проводите, про зміни, які щодня відбуваються у вашій країні», - зазначив Рьотген.

Полторак розповів про провокації, до яких вдається ворог, що призводить до подальшої ескалації конфлікту.

«Усі країни світу мають розуміти природу того, що відбувається та мати політичну єдність стосовно ситуації в Україні. Продовження запроваджених санкцій стосовно Російської Федерації повинно залишатися й надалі, оскільки жоден із пунктів Мінських домовленостей зі сторони Росії не виконано», - наголосив Полторак.

Також міністр оборони наголосив, що нині Україна — це країна патріотичних і мотивованих людей, яким у їхній боротьбі за територіальну цілісність потрібна підтримка усього цивілізованого світу.

«Українці жертвують своїми життями, аби не допустити ситуації, яка склалася на сході нашої держави, у інші європейські країни», - зазначив Полторак.