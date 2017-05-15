«Батьківщина» розпочинає масштабний збір підписів проти продажу сільськогосподарської землі в Україні

Про це заявив керівник Одеської обласної «Батьківщини» Олег Радковський в ході прес-конференції.

«Збір підписів, за своєю суттю, стане справжнім всенародним референдумом, оскільки заплановано зібрати не менше 10-15 млн. особистих підписів громадян з усіма даними, щоб показати президенту, уряду і їх абсолютно підконтрольній більшості в парламенті, що люди не хочуть продажу землі».

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Відзначимо, що партія «Батьківщина» разом із Всеукраїнською асоціацією фермерів вже почала процедуру підготовки до Всеукраїнського референдуму щодо заборони продажу сільськогосподарської землі, однак ініціатива була заблокована 26 квітня рішенням Окружного адміністративного суду Києва, а саме – суддею Русланом Арсірієм.

«Таким чином, через тиск на суд, влада просто позбавляє українців можливості висловити свою думку, оскільки знає, що народ проти продажу землі. Не секрет що в Меморандумі, підписаному з Міжнародним валютним фондом, прямою умовою надання кредиту Україні вказано введення в нашій країні вільного ринку землі. Тому всіма силами керівництво країни буде намагатися протягнути через парламент скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, а потім під будь-якими приводами проголосувати законопроект про ринок землі. Ось, що насправді стоїть за забороною проведення референдуму» – заявив Олег Радковський.

«Якщо ми допустимо прийняття закону про продаж сільськогосподарської землі, вважайте – ми забрали в України найбільший, самий вагомий ресурс нашого відродження і становлення. Забрали майбутнє у нашого народу і здали національні інтереси. Продовольча безпека України, суверенність нашої держави залежить від того, чи зможемо ми-українці захистити рідну землю», – зазначив заступник голови Одеської обласної «Батьківщини» Анатолій Александров.

За словами представників «Батьківщини» агресивна інформаційна компанія, яку зараз розгорнула влада за продаж сільськогосподарської землі це банальне «промивання мізків», що ставить за мету розсіяти увагу громадян і через підміну понять, маніпулювання фактами підвести до ідеї, що безконтрольно продавати українську землю в умовах війни і тотального зубожіння українців це нормально.

Резюмуючи все сказане, Анатолій Александров нагадав про базові цифри, які красномовно демонструють реальний захист національних інтересів – про частку сільськогосподарської землі в державній власності: «Ізраїль і Канада по 91% сільгосп землі знаходяться в розпорядженні держави. Франція – 60%, США – 50% і частка держави зростає. В Україні цей показник 35% і скорочується. Батьківщина виступає за створення спеціального Національного земельного банку. Якщо власник земельного наділу не може обробляти його або хоче просто його продати, саме держава повинна за ринковою ціною викуповувати пай, передаючи потім цю землю фермерам і дрібним аграрним фірмам під ведення господарства, контролюючи тим самим якість її обробки, дотримання режиму використання. Це називається захист національного інтересу, коли українська земля залишається української»