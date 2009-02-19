Фракція Партії регіонів вимагає відставки Огризка

Фракція Партії регіонів наполягає на необхідності розгляду сьогодні у Верховній Раді питання щодо відставки Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він зазначив, що відповідний проект постанови передано до Секретаріату парламенту.

В той же час на офіційному сайті парламенту такого проекту постанови не оприлюднено.

Як повідомлялося, фракція ПР вимагає відставки В.ОГРИЗКА з огляду на його заяву про можливе оголошення персоною нон-грата в Україні Надзвичайного і Повноважного Посла РФ Віктора ЧЕРНОМИРДІНА.