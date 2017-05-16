Для блокування Інтернет-ресурсів потрібна доказова база та рішення суду – Сюмар

Для блокування доступу до Інтернет-ресурсів потрібна доказова база з боку Служби безпеки України, а також, бажано, рішення суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявила голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Вікторія Сюмар, коментуючи указ президента, яким введено в дію рішення РНБО про продовження на рік санкцій проти Росії. Згідно з указом, в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж ВКонтакте, Однокласники, ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту "1С".

Читайте такожВ Україні заборонили низку російських телеканалів

“Такі речі треба робити з ретельно підготованою доказовою базою. Я б просила, щоб СБУ таку доказову базу для переконливості надала. Тільки такі підходи можливі в даному випадку для обмеження Інтернет-ресурсів”, - сказала Сюмар.

Вона наголосила, що “має бути витримана чітко процедура — має бути доказова база, де є порушення прав людини, де є безпосереднє провокування конфлікту і пропаганда війни, і бажано, рішення суду (вірогідно, йдеться про необхідність рішення суду щодо блокування конкретних Інтернет-ресурсів — УНІАН)”.

На питання щодо технічної можливості виконання такого рішення, Сюмар зауважила, що провайдери повинні закрити доступ на визначені ресурси. “В принципі, якщо є адекватна співпраця з провайдерами, то провайдери спроможні це забезпечити”, - сказала вона.

При цьому вона додала, що Україна не має на сьогодні такого досвіду.

“Такий досвід має насправді дуже мало країн світу, зокрема, Китай, Росія, Туреччина, які дозволяють собі блокувати різні Інтернет-ресурси. Потрапляння в такий “клуб” - не робить честі для країни, звісно, проте в умовах інформаційної війни, за умов наявності доказової бази, цей захід може бути зрозумілий”, - наголосила Сюмар.

Читайте такожДопоможи нам Господь: реакція соцмереж на заборону ВКонтакте, Яндекса і Одноклассников

Коментуючи сприйняття такого рішення суспільством, вона зауважила, що будуть протилежні думки, оскільки люди з ліберальними підходами наполягатимуть на тому, що не можна блокувати Інтернет-ресурси в жодному випадку, але “є підходи патріотичні, які передбачають, що не можна дозволяти на своїй території мозок українців обробляти російським спецслужбам за допомогою фактично контрольованими ними інформаційними ресурсами”.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте та Однокласники, а також Яндекса. Текст указу опублікований на офіційному сайті глави держави.

"Заборона Інтернет-провайдерам надання послуг доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів Вконтакте (www.vk.com) і Однокласники (www.ok.ru)", - сказано у повідомленні.