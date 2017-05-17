Росія через введені санкції втратить мільярди, які могли піти на агресію проти України – РНБО

В РНБО вважають, що бюджет РФ втратить мільярди рублів. Про це заявив керівник служби з питань інформаційної безпеки апарату Ради національної безпеки і оборони України Валентин Петров, повідомляє прес-служба відомства.

Зокрема, Петров наголосив, що кошти могли б піти на фінансування гібридної агресії проти України.

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"Російський бюджет очікувано недоотримає мільярди рублів у вигляді податків до російського бюджету, які могли б піти на фінансування розвідок, ФСБ, збройних сил, гібридної агресії проти нашої держави", - зазначив Петров.

Як повідомляв УНІАН раніше, 16 травня президент підписав указ, який ґрунтується на рішенні РНБО та накладає санкції на низку російських IT-компаній, в тому числі розробників програмного забезпечення. Також цей указ зобов’язує всіх провайдерів заблокувати доступ до низки російських інтернет-сервісів, включаючи Яндекс, Вконтакте, Одноклассники.