Посольство США закликало окупантів припинити репресії проти кримських татар в Криму

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликало окупаційну владу Російської Федерації припинити репресії проти кримських татар в окупованій Автономній республіці Крим.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у Twitter.

Читайте такожПорошенко розповів про перші кроки створення кримськотатарської автономії у Криму

«73 роки тому 230 тисяч татар були силоміць депортовані з Криму. Репресії і дискримінація щодо кримських татар мають припинитися. Крим - це Україна", -наголошують в посольстві.

***Сьогодні, 18 травня, в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримських татар, а також як День боротьби за права кримськотатарського народу.