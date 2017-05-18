Посольство США закликало окупантів припинити репресії проти кримських татар в Криму
17:45, 18 травня 2017Політика
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У посольстві США зазначили, що репресії і дискримінація щодо кримських татар мають припинитися.
18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримських татар / фото УНІАН
Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликало окупаційну владу Російської Федерації припинити репресії проти кримських татар в окупованій Автономній республіці Крим.
Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у Twitter.
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«73 роки тому 230 тисяч татар були силоміць депортовані з Криму. Репресії і дискримінація щодо кримських татар мають припинитися. Крим - це Україна", -наголошують в посольстві.
***Сьогодні, 18 травня, в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримських татар, а також як День боротьби за права кримськотатарського народу.
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