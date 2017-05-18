Судді КСУ на засіданні не змогли ані обрати нового голову, ані звільнити Бауліна та Вдовіченка

Сьогодні на закритому засіданні у Конституційному суді України судді КСУ не змогли ані обрати нового голову суду, ані звільнити своїх колег Юрія Бауліна та Сергія Вдовіченка, які подавали заяви про відставку.

Про це УНІАН повідомило джерело в Конституційному суді.

Зокрема, за словами співрозмовника агентства, на посаду голови КСУ розглядалася єдина кандидатура – Володимира Мойсика, проте вона не набрала необхідної кількості голосів, тож вибори голови суду перенесено.

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Відтепер, починаючи з 3 червня 2017 року виконуючим обов’язки голови КСУ буде Віктор Кривенко - як старший за віком суддя КС, оскільки з цієї дати спливають повноваження сьогоднішнього в.о. голови КСУ Бауліна, який просто залишатиметься суддею КСУ.

Самого ж Бауліна, а також суддю Вдовіченка, які подавали заяви про відставку, судді КСУ сьогодні також не змогли звільнити – не вистачило необхідних для цього 12 голосів.

Співрозмовник агентства повідомив, що однією з причин того, що КСУ не прийняв відставку цих суддів, стала наявність чинної Постанови Верховної Ради України від 24 лютого 2014 року «Про реагування на факти порушення суддями Конституційного Суду України присяги судді», якою парламент серед іншого запропонував главі держави достроково припинити повноваження та звільнити з посад суддів КСУ Бауліна та Вдовіченка, які були призначені президентом України, у зв’язку з порушенням ними присяги судді. Цією постановою парламент констатував, що вони «порушили приписи статей 3, 19, 147-153 Конституції України, що є незабезпеченням верховенства Конституції України, порушенням обов’язку захищати конституційний лад держави, конституційні права та свободи людини і громадянина , а також протирічить змісту присяги судді Конституційного суду України, чесному і сумлінному виконанню обов’язків судді Конституційного суду України».

Як повідомляв УНІАН, у порядку денному засідань Конституційного суду України на сьогодні, 18 травня, розміщеному на офіційному сайті КСУ, значилися питання про обрання нового голови КСУ та звільнення суддів Бауліна і Вдовіченка.

Трирічний строк перебування Юрія Бауліна на посаді голови КСУ закінчився ще 19 березня ц.р. Згідно з регламентом КСУ, нового голову потрібно обрати не пізніше двомісячного строку з дня, коли посада голови стала вакантною. Наприкінці квітня четверо суддів Конституційного суду України звернулися з проханням до в.о. голови КСУ Бауліна визначити дату і час пленарного засідання КСУ для проведення виборів нового голови суду. Відповідний лист суддів Миколи Мельника, Сергія Саса, Ігоря Сліденка та Станіслава Шевчука був зареєстрований секретаріатом Конституційного суду 28 квітня.