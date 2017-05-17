Завтра судді Конституційного суду обиратимуть нового голову КСУ

Проведення спеціального пленарного засідання з виборів голови Конституційного суду України відбудеться завтра, 18 травня, о 15.00.

Відповідне повідомлення розміщене на офіційному сайті КС.

Як повідомляв УНІАН, трирічний строк перебування Юрія Бауліна на посаді голови КСУ закінчився ще 19 березня ц.р. Згідно з регламентом КСУ, нового голову потрібно обрати не пізніше двомісячного строку з дня, коли посада голови стала вакантною. При цьому, згідно зі ст. 148 Конституції, КСУ обирає голову зі свого складу на спеціальному пленарному засіданні суду. Зараз у КСУ працюють 15 суддів, які повноважні обрати нового голову суду.

Читайте такожРада відхилила закон про Конституційний суд України

Наприкінці квітня четверо суддів Конституційного суду України звернулися з проханням до в.о. голови КСУ Бауліна визначити дату і час пленарного засідання КСУ для проведення виборів нового голови суду. Відповідний лист суддів Миколи Мельника, Сергія Саса, Ігоря Сліденка та Станіслава Шевчука був зареєстрований секретаріатом Конституційного суду 28 квітня.

Раніше проведення засідання з обрання голови КС планувалося на 19 травня.