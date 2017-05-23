Суд в окупованому Криму заборонив Чубарову свідчити у справі Чийгоза

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму не задовольнив клопотання сторони захисту про виклик на допит голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова у справі його заступника Ахтема Чийгоза до окупованого Криму.

Про це повідомляють "Крим.Реалії" з посиланням на адвоката обвинуваченого Миколу Полозова.

«Клопотання було заявлене вчора, згідно із законом, суд був зобов'язаний розглянути це клопотання, але судді під надуманим приводом взяли паузу, щоб ті куратори політичні, які цю справу ведуть, обговорили це важливе питання», – сказав Полозов.

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На думку адвоката, рішення про виклик на допит Чубарова до Криму є політично мотивованим.

15 травня Чубаров заявив, що готовий стати свідком захисту у справі Чийгоза.

Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема з партії «Русское единство». Окупаційна влада в Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

Справу Чийгоза російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо Чийгоза, та окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.