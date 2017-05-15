Чубаров погодився свідчити у кримському суді у справі Чийгоза

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров погодився свідчити у Верховному суді анексованого Криму у справі свого заступника Ахтема Чийгоза.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву він зробив сьогодні під час прес-конференції.

Чубаров розповів, що до нього звернувся адвокат Чийгоза Микола Полозов з проханням надати особисту згоду на виклик до Верховного суду як свідка. За його словами, адвокат надав посилання на статтю кримінально-процесуального кодексу РФ, яка гарантує йому імунітет.

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За словами Чубарова, найближчим часом Полозов приїде до України і 19 травня отримає заяву про надання його згоди на виклик Верховним судом Криму.

Також Чубаров зазначив, що відповідно до російського законодавства він не може бути допитаний за допомогою Skype або в інший віртуальний спосіб.

«Ахтем Чийгоз – мій заступник. Йому загрожує дуже великий термін ув’язнення. Там є десятки інших людей, які зараз закриті і є під слідством. Я є одним з тих людей, які можуть дати об’єктивні свідчення… Законодавство РФ передбачає механізм такий, який нібито гарантує у повній мірі імунітет на момент мого перебування за умови, що вони мене офіційно викличуть, і я не можу не дати згоду на те, щоби скористатися таким правовим механізмом», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, суд анексованого Криму інкримінує Чийгозу "організацію і участь у масових заворушеннях біля стін кримського парламенту 26 лютого 2014 року". Його було взято під варту 29 січня 2015 року.