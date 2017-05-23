В СБУ заявили, що не слідкують за політиками

Співробітники СБУ не слідкують за політиками. Про це на своїй сторінці у Facebook написала речниця СБУ Олена Гітлянська, додавши, що "у Служби є чим зайнятись в умовах російської агресії».

"Служба безпеки України не слідкує за політиками та представниками громадсько-політичних об'єднань, не перешкоджає їм, а також не втручається у їх діяльність. Ми не спостерігаємо за зустрічами політиків із виборцями і тим більше не дозволяємо собі, як Ви заявили, чинити тиск на студентів та викладачів", — написала Гітлянська у відповідь на пост нардепа Єгора Соболєва.

Крім того, Гітлянська пообіцяла, що СБУ здійснить перевірку та повідомить нардепа про її результати в установленому порядку.

Раніше нардеп Соболєв написав, що СБУ стежила за ним у декількох містах.