Візит генсека НАТО та членів Північноатлантичної ради до Києва відбудеться 9-10 липня

Візит генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та членів Північноатлантичної ради до Києва відбудеться 9-10 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові під час відкриття програми професійної підготовки Україна-НАТО повідомив голова Представництва НАТО в Україні Александр Вінніков.

“Я би хотів сказати, що з початку агресії Росії проти України підтримка НАТО України вийшла не безпрецедентно активний рівень. Ця підтримка як політична, так і практична. У політичному руслі НАТО постійно підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України. Ще одним підтвердженням цього буде дуже високий візит, який ми очікуємо в липні, Північноатлантичної ради. Це всі посли країн НАТО у Брюсселі на чолі з генеральним секретарем НАТО. Візит в Україну відбудеться 9-10 липня, щоб відзначити 20-річчя особливого партнерства між НАТО та Україною”, - сказав Вінніков.

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За його словами, в практичному плані з початком російської агресії Альянс збільшив підтримку через низку програм, що фінансуються через трастові фонди НАТО.

“У практичному плані Альянс збільшив свою підтримку через цілу низку програм - як трастових фондів, так і програм підвищення кваліфікації та потенціалу. А також через команду радників, які перебувають у Києві та працюють з дуже багатьма українськими інституціями. Ці всі проекти минулого року були пов’язані однією програмою, що називається “Комплексна програма допомоги Україні”. До неї входять більше 40 проектів у 13 галузях, у тому числі програма професійного розвитку”, - сказав Вінніков.

Він додав, що найближчим часом через трастові фонди НАТО Україні буде переведено обладнання для забезпечення кібербезпеки.