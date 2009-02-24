Яворівський пропонує Ющенку зробити, як Кравчук

Народний депутат від фракції БЮТ Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має «вчинити акт доброї волі» і піти у відставку ще до початку чергових президентських виборів, як свого часу зробив Президент України Леонід КРАВЧУК. Таку думку він висловив на зустрічі зі студентами Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) в рамках Дискусійного клубу.

Як передає кореспондент УНІАН, у випадку добровільної відставки Президента В.ЯВОРІВСЬКИЙ прогнозує разом із достроковими президентськими виборами - дострокові парламентські вибори.

На думку В.ЯВОРІВСЬКОГО, наразі країна є некерованою «через параліч влади», а соціального вибуху з цієї причини в Україні не відбулося лише тому, що у нас «народ дуже терплячий».

Народний депутат впевнений, що ситуацію можуть виправити тільки дострокові президентські та парламентські вибори, але відправити чинного Президента у відставку до президентських виборів за допомогою механізму імпічменту неможливо.

Також В.ЯВОРІВСЬКИЙ зізнався, що В.ЮЩЕНКО, за якого він агітував на минулих президентських виборах, став його великим розчаруванням. На думку депутата від БЮТ, Президент марно витратив величезний кредит довіри після помаранчевої революції, коли він мав політичну волю - і привести Україну в НАТО, і реалізувати національно спрямовану політику у гуманітарній сфері, - але нічого цього не зробив.

Разом з тим В.ЯВОРІВСЬКИЙ висловив переконання, що зараз Юлія ТИМОШЕНКО лишається єдиним політиком, який володіє достатньою волею, аби виправити ситуацію в країні.