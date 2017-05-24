Представники ОРДЛО заявили, що обговорюватимуть списки на звільнення тільки з Медведчуком

Представники окремих районів Донецької і Луганської областей заявили, що будуть обговорювати списки на звільнення заручників тільки з лідером «Українського вибору» Віктором Медведчуком.

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко написала у Facebook.

«Якщо коротко підсумувати те, що сьогодні відбувалося на гуманітарній підгрупі в Мінську, то представники ОРДЛО заявили, що вони будуть обговорювати списки на звільнення тільки з В. Медведчуком, якого сьогодні не було на засіданні», - поінформувала вона.

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Крім того, за словами Геращенко, представники ОРДЛО вимагають продовження процедури верифікації. «Щоб українська сторона провела верифікацію й тих осіб, які .... вже знаходяться на свободі, випущені по так званому "закону Савченко" і т.д. Це повна маячня, звичайно, адже ані українське законодавство, ані міжнародне гуманітарне право не дозволяє насильно переміщати чи опитувати вільних перед законом людей!» - наголосила вона.

Геращенко підкреслила, що «це сценарій затягування звільнення заручників».

Вона також додала, що готує офіційний лист до ОБСЄ з проханням дати офіційну оцінку цим «незаконним вимогам або ж офіційну відповідь, чи є хоч якась норма міжнародного гуманітарного права, яка може примусити українську сторону проводити верифікацію вільних перед законом людей».

«Ми провели ретельний аналіз списків осіб, яких вимагають звільнити представники ОРДЛО. Серед цих людей кілька сотень відмовляються переїжджати на окуповані росіянами території. Ті, хто у в'язниці, підтвердили своє небажання. Ті, хто на волі, й так не хочуть переїжджати, бо хотіли б - переїхали», - зауважила Геращенко.

«Ще кілька десятків, поки ОРДЛО блокує звільнення, вже вийшли на волю по так званому "закону Савченко", тобто щотижня 2-3 особи виходять на волю, й дехто з них вже навіть переїхали через КПВВ! Як їх можна верифікувати?» - додала вона.

За її словами, бойовики знову «внесли в списки своїх вимог тих, хто не має жодного відношення до інспірованого на Донбасі конфлікту: починаючи від беркутівців, причетних до вбивств на Майдані, і закінчуючи просто вбивцями у Запоріжжі чи Вінниці, а також тими особами, що були причетні до трагічних подій в Одесі!». «Очевидно, що ці злочинці не можуть потрапити під звільнення, вони не мають жодного відношення до мінського процесу і не можуть розглядатися в рамках мінського процесу», - наголосила Геращенко.