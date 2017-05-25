Бойовики вимагають звільнення екс-"беркутівців", терористів та убивць – Геращенко

Бойовики до своїх вимог щодо обміну українських заручників включають вимогу звільнення колишніх "беркутівців", терористів та убивць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу в парламенті повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

Вона підкреслила, що українська сторона готова до "найширшого компромісу" задля звільнення полонених.

"Ми готові помилувати там, де це дозволяє українське законодавство, кілька сотень осіб, щоб передати їх в рамках процедури звільнення, задля звільнення українських заручників", - зазначила Геращенко.

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Водночас, наголосила вона, Україна не погодиться на "шантаж, який зараз нам нав'язує Російська Федерація, а також ОРДО і ОРЛО, коли у списки звільнення заручників вони включать "беркутівців", які вбивали наших героїв на Майдані; причетних до терактів в Одесі і Харкові".

"Ці злочинці мають сидіти у в'язниці, і вони не мають жодного відношення до конфлікту на Донбасі", - підкреслила Геращенко.

Крім того, за її словами, бойовики вимагають звільнити кілька десятків осіб, які вчинили вбивства у різних регіонах України.

"Мінський процес - це не «лавочка» по звільненню всіх підряд злочинців. Ми можемо йти на найширший компроміс, але в рамках Мінського процесу", - сказала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Геращенко повідомила, що українська сторона в Мінську в рамках переговорів ТКГ пропонує здійснити обмін заручниками у червні, але представники РФ гальмують процес.

Сьогодні голова СБУ Василь Грицак заявив, що Україна готова передати 200 осіб в обмін на українських заручників.

На сьогодні бойовики утримують 128 українських заручників.