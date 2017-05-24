Україна пропонує провести обмін заручниками у червні, Росія гальмує процес - Геращенко

Українська сторона в Мінську в рамках переговорів Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі пропонує здійснити обмін заручниками у червні, представники Російської Федерації гальмують процес.

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко написала у Facebook.

Зокрема, Геращенко розповіла, що контрольовані Росією бойовики в ультимативній формі вимагають амністії, про що вони заявили і на зустрічі гуманітарної підгрупи, і на засіданні ТКГ.

«Натомість ми отримали інформацію про 128 українських заручників, що утримуються на території ОРДЛО: де вони, що з ними, чи включені вони в списки на звільнення», - сказала представник України.

«Українська сторона ще раз наголосила, що ми вимагаємо звільнення всіх незаконно утримуваних і готові передати заради їх звільнення всіх, хто є в списках ОРДЛО, і де українське законодавство дозволяє процедуру помилування. Ми готові у червні вийти на звільнення. Головне – згода і бажання іншої сторони, яких сьогодні не було продемонстровано», - заявила Геращенко.

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Також вона стверджує, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська зазначила, що була проведена колосальна робота, всебічний і повний аналіз всіх списків.

«Ми готові до звільнення у червні! А от інша сторона знову тягне кота за хвіст. До речі, пані Лутковська звернулася з вимогою відвідати як український омбудсмен в'язниці на окупованих територіях і провідати українських заручників, але їй такого дозволу не дали», - додала Геращенко.

«Також під час засідання гуманітарної підгрупи звучало питання залучення Міжнародного комітету Червоного Хреста до процесу пошуку зниклих безвісти і створення відповідного механізму. Так от представники РФ і підконтрольні їм ОРДЛО категорично відмовилися делегувати російських експертів в цю групу, мовляв " на Донбассе нас нет". Зброю, техніку, найманців РФ щедро надсилає на окуповані території, а от експертів в групу по пошуку зниклих безвісти - ні. Ось така відповідь російської влади своєму суспільству, мамам і дружинам загиблих в донецьких степах "заблукавших" солдатів, зниклим безвісти росіянам-найманцям», - підсумувала Геращенко.