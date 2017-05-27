У G7 вважають виконання Мінських угод єдиним шляхом врегулювання конфлікту на Донбасі

Глави держав та урядів країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) вважають виконання Мінських угод усіма сторонами єдиним шляхом врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це йдеться у підсумковому комюніке саміту G7, що відбувся в італійській Таорміні на Сицилії.

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"Врегулювання довготривалої кризи в Україні може бути досягнуто лише завдяки повному виконанню усіма сторонами їхніх зобов'язань за Мінськими угодами. Ми підтримуємо зусилля "нормандської групи" та схвалюємо багатосторонню налаштованість ОБСЄ на деескалацію кризи", - наголосили лідери "Групи Семи".

Раніше повідомлялося, що у комюніке країни G7 наголосили, що санкції проти Російської Федерації зберігатимуться до повного виконання Мінських угод та дотримання суверенітету України.