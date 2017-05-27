G7 пригрозила Росії посиленням санкцій

Глави держав та урядів країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) у разі необхідності готові посилити санкції проти Росії. Про це йдеться у підсумковому комюніке саміту G7, що відбувся в італійській Таорміні на Сицилії.

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"Проте ми також готові запровадити подальші обмежувальні заходи для того, щоб збільшити ціну для Росії, якщо її дії призведуть до цього", - наголосили лідери "Групи Семи".

Також у комюніке країни G7 наголосили, що санкції проти Російської Федерації зберігатимуться до повного виконання Мінських угод та дотримання суверенітету України.

"Ми нагадуємо, що тривалість санкцій чітко пов'язана з повним виконанням Росією її зобов'язань за Мінськими угодами та поваги до суверенітету України. Санкції можуть бути скасовані, якщо Росія виконає свої зобов'язання", - наголосили лідери "Групи Семи".

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ постачає зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Через ці дії західні країни запровадили санкції проти РФ.