Насірова після проведення операції забрали в реанімацію (відео)

Відстороненого голову ДФС, якому сьогодні провели операцію, одразу після хірургічного втручання забрали до реанімації, пише ТСН.

«Один із ендокринних органів», - сказав директор УНПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України Олександр Ларін, відповідаючи на запитання, який орган видалили відстороненому фіскалу.

Операція тривала три години, після чого Насірова перевезли з операційної до реанімації, куди вже приїхали родичі.

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Лікарі кажуть, що операція пройшла нормально, але ще добу Насіров перебуватиме в палаті інтенсивної терапії, а далі переміститься до звичайної.

На час операції електронний браслет, який відслідковує пересування колишнього фіскала, з ноги не знімали. Лікарям він не заважав і помилково не спрацьовував.

Як повідомляв УНІАН раніше, Солом'янський районний суд Києва на два місяці продовжив запобіжний захід відстороненому від посади голові Державної фіскальної служби Роману Насірову, підозрюваному у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.