Обвинувачення у справі про держзраду Януковича не планує допитувати Порошенка

Сторона обвинувачення у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича не планує допитувати чинного президента України Петра Порошенка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після завершення третього підготовчого засідання заявив сьогодні журналістам прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко, який в Оболонському районному суді міста Києва представляє сторону державного обвинувачення у справі про держзраду Януковича.

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“З боку обвинувачення пана президента не планується викликати на допит, тому що немає процесуальної необхідності це робити для доведення вини Януковича”, - сказав Кравченко.

Він нагадав, що планується допитати екс-прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, а міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та секретар РНБО Олександр Турчинов вже були допитані під час досудового слідства.