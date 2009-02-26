Томенко запідозрив, що хтось у владі прикривається ім'ям Черновецького

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО звернувся до Служби безпеки України з проханням розслідувати факти достовірності доручень за підписом голови Київської міської держадміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, які порушують чинне законодавство.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

М.ТОМЕНКО нагадав, що у ЗМІ були опубліковані ряд розпоряджень Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, які носять незаконний характер. В якості прикладу він навів два документи, які містять підпис голови КМДА, печатки та всі вихідні і вхідні дані.

Зокрема, за словами М.ТОМЕНКА, йдеться про розпорядження, адресоване заступнику голови КМДА Володимиру ГОЛОВАЧУ. Заступник голови ВР наводить текст цього документу: “Головачу – по всем структурам, клубам для молодежи спортивным, которые сегодня пикетировали здание мэрии, провести полную проверку их деятельности. Если хорошие – оставим, если воры и жулики – будем работать. Забрать у них всю базу данных, кто у них обучается. Через 0-51 обзвонить, какие деньги они собрали и за что. И доложить мне в течении двух дней”.

М.ТОМЕНКО також просить СБУ перевірити ще одне розпорядження, у якому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручає “всем замам, всем советникам придумать оригинальные письма по всем случаям помощи малообеспеченным, по платежам каким-то, социальным, например, как Берзина, немедленно направить каждому, мне, например по слону. Слон Вася поздравляет Вас с праздником 8 марта и желает счастья».

В той же час, зауважив М.ТОМЕНКО, заступник голови КМДА – керівник апарату Броніслав СТИЧИНСЬКИЙ заявив, що оприлюднені документи, які начебто виходили за підписом Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, є провокацією, “в журналах реєстрації не зазначені номери цих доручень” і “весь документообіг в КМДА ведеться виключно українською мовою”.

Заступник голови ВР надіслав до СБУ всі наявні документи і переконаний, що це відомство має дати свою оцінку щодо їх достовірності. “Служба безпеки України має встановити, чи ці документи дійсно є оригіналами, які підписував голова КМДА, чи хтось в Київській міськадміністрації “майстерно” їх копіює прикриваючись ім’ям ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”, - сказав М.ТОМЕНКО.