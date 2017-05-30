"Перших трьох - розстріляти": Аваков пожартував про "покарання" поліцейським в разі ДТП на нових електрокарах

15:51, 30 травня 2017
Політика
7763 0

Аваков заявив, що поліцейські тричі пройдуть іспит перед тим, як сісти за нові електромобілі.

фото: УНИАН

Першим трьом українським поліцейським, які потраплять в ДТП на нових електрокарах Mitsubishi Outlander PHEV, загрожує розстріл.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі телеканалу "112 Україна".

"З огляду на вартість цих машин і особливо їх специфіку, ми перед тим, як їх дати, спочатку змусимо поліцейських тричі пройти іспит, потім показати, як вони вміють водити електромобіль. І ми домовилися перших трьох розстріляти, хто потрапить в аварію", - пожартував він .

Читайте такожАваков звинуватив антикорупційні організації у "підкиданні дохлих кішок" поліції

Глава МВС акцентував увагу на екологічній і технічній специфіці даних транспортних засобів, які надходять в розпорядження поліції Київської області (15 машин на регіон).

Як повідомляв УНІАН, раніше в центрі столиці нові автомобілі з екологічними двигунами Mitsubishi Outlander PHEV, які були передані Україні Японією в рамках Кіотського протоколу, влаштували світлове шоу.

Mitsubishi Outlander PHEV / НПУ

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Аваков#електрокар