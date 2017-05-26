У Києві поліцейські влаштували світлове шоу на нових автомобілях (фото, відео)
12:59, 26 травня 2017Суспільство
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Нові машини будуть спрямовані в регіональні підрозділи поліції.
Нові авто Україна отримала від Японії / фото Facebook @mvs.gov.ua
У центрі столиці нові автомобілі з екологічними двигунами Mitsubishi Outlander PHEV, які були передані Україні Японією в рамках Кіотського протоколу, влаштували світлове шоу, повідомляється на сторінці МВС України в Facebook.
фото Facebook @mvs.gov.ua
635 нових автомобілів будуть спрямовані в регіональні підрозділи поліції. Їх розподілять між регіональними органами поліції для потреб патрульної поліції, груп швидкого реагування, підрозділів превенції і вибухотехніків.
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