У Києві поліцейські влаштували світлове шоу на нових автомобілях (фото, відео)

У центрі столиці нові автомобілі з екологічними двигунами Mitsubishi Outlander PHEV, які були передані Україні Японією в рамках Кіотського протоколу, влаштували світлове шоу, повідомляється на сторінці МВС України в Facebook.

635 нових автомобілів будуть спрямовані в регіональні підрозділи поліції. Їх розподілять між регіональними органами поліції для потреб патрульної поліції, груп швидкого реагування, підрозділів превенції і вибухотехніків.