CNN: Росіяни зібрали "принизливу інформацію" про Трампа

Російські чиновники обговорювали наявність у них потенційно "принизливої" інформації про тодішнього кандидата в президенти Дональда Трампа і деяких з його головних помічників. Про це повідомляє CNN з посиланням на двох колишніх чиновників розвідки, а також джерело в Конгресі.

За словами одного з джерел, отримана інформація носить фінансовий характер і зазначив, що розмова була присвячена тому, чи є у Росії важелі тиску на найближче оточення Трампа.

Читайте такожТрамп наразі не знає, чи підтримувати санкції проти Росії

При цьому джерела, ознайомлені з повідомленнями, наданими американською розвідкою, відзначають, що в РФ, можливо, перебільшували свій вплив, або ж це було частиною дезінформаційної кампанії, яку вели росіяни під час виборів 2016 року.

Прес-секретар Білого дому назвав нову інформацію про зв'язки Трампа з Росією "ще одним раундом помилкових і неперевірених заяв, зроблених анонімними джерелами, щоб очорнити президента". Він також зазначив, що доходи президента США протягом останніх десяти років показують, що він не мав практично ніяких фінансових зв'язків з РФ.

У ФБР відмовилися коментувати цю історію.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп заявив, що Росія повинна відповісти за свої дії в Криму і на Донбасі. Трамп також підкреслив, що Кремль повинен виконувати Мінські угоди.