Яценюк про рішення Стокгольмського арбітражу: "Наша стратегія була правильною"

"Горджуся тим, що у 2014 році ми ухвалили правильне рішення йти до Стокгольмського арбітражу. Майже трирічна битва з «Газпромом» закінчилася перемогою справедливості і України", - написав на своїй сторінці у Facebook лідер партії "Народний фронт", Прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк.

Він підкреслив, що "Нафтогаз" довів правоту України, незважаючи на суперечливі положення контракту: "У нього навмисно було закладено багато "сірих нюансів".

"Раніше ми ухвалили стратегічне рішення і відмовилися від постачання газу напряму з Росії. Кремль втратив можливість для шантажу і примусу України до виконання невигідного контракту", - наголосив лідер "Народного фронту".

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Правильні політичні кроки, а сьогодні і рішення Стокгольмського арбітражу, дають нам можливість не купувати зайві обсяги газу за найвищою у Європі ціною, написав він.

"Завдяки вольовим рішенням нам вдалося переламати ситуацію на нашу користь. Це означає, що наша стратегія щодо кремлівського «Газпрому» була правильною. Енергетична незалежність від Росії – це одна з ключових передумов суверенітету України", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, перебуваючи на посаді Прем’єр-міністра України Арсеній Яценюк 16 червня 2014 року доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, Міністерству юстиції України, Міністерству закордонних справ України і НАК «Нафтогаз України» вжити всіх заходів для захисту національних інтересів в Стокгольмському суді.