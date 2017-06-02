Україні ще необхідно провести реформи в енергетиці та банківській сфері - єврокомісар Ган

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган наголошує, що Україна показала вражаючий прогрес у впровадженні реформ, водночас, необхідно також провести рішучі реформи у енергетиці та банківській сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції в Києві.

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Єврокомісар зазначив, що Україна показала "значний, вражаючий прогрес у впровадженні реформ, особливо, що стосується законодавчих ініціатив".

"Жодна інша країна не впроваджувала такі амбітні реформи у таких складних умовах. Ідеться не лише про відновлення, але йдеться і про складну ситуацію через конфлікт на сході, через внутрішньо переміщених осіб і все, що цього стосується", - підкреслив Ган.

Він додав, що "ці вражаючі результати визнаються Європейським Союзом і міжнародними партнерами".

"Ми відзначили значний прогрес у стабілізації економіки, реформі правосуддя, створенні антикорупційних органів", - зауважив єврокомісар.

Водночас, за його словами, необхідно забезпечити виконання та впровадження усіх цих питань.

Крім того, важливо, аби "рішучі реформи були проведені у сфері енергетики і банківській сфері, що дозволить усунути найбільші джерела корупції".

"Ми також відзначили прийняття ключового законодавства у сфері безпеки харчових продуктів, оцінки впливу великих інфраструктурних інвестицій на довкілля", - повідомив Ган і додав, що усе це є незворотнім прогресом.

Він також висловив вдячність українському парламенту за його активний внесок в цю роботу.