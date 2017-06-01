Ган: боротьба з корупцією в Україні буде непереконливою без створення антикорупційних судів

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган заявляє, що боротьба з корупцією в Україні буде непереконливою без створення спеціалізованих антикорупційних судів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це єврокомісар заявив під час запуску проекту "Антикорупційна ініціатива ЄС" у Києві.

Читайте такожУ Євросоюзі стурбовані політизацією процесу призначення 3 аудиторів НАБУ

"Необхідно створити спеціалізовані антикорупційні суди. До цього часу розгляд антикорупційних справ в судах був повільним. Україна повинна якомога швидше запустити антикорупційні суди. Без цього вона не зможе нас переконати, що боротьба з корупцією буде відбуватися на всіх етапах. В рамках нової програми існує можливість надання необхідної підтримки для створення таких антикорупційних судів", - заявив Ган.