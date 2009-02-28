Яценюк прикинув, що новий президент за рік «обере» собі ВР

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що дострокові вибори до парламенту відбудуться через рік, після президентських.

Про це він сказав вчора в ефірі програми "Свобода" на телеканалі “Інтер”.

Він наголосив, що не бачить потреби у проведенні зараз дострокових парламентських виборів. За його словами, коли буде обрано Президента України, то для нього “буде надзвичайно важливо мати підтримку більшості в парламенті”, оскільки в іншому випадку повториться нинішня ситуація.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що “вибори до Верховної Ради України будуть через рік”, а нинішні розмови про них “це все політичне лякання один одного”.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вступив з ним в дискусію, зазначивши, що “якщо будемо іти за такою лінією, то про Україну говоритимемо в минулому часі”. За його словами, це можливе, якщо дотримуватись думки, що “давайте оберемо Президента, а потім Президент обере собі парламент”. На його думку, “це рівнозначно до того, що для того, кого ми оберемо Президентом необхідно буде підібрати народ”. Голова ВР додав, що ”гарний парламент” має бути в опозиції і до Президента і до прем’єр-міністра України “в гарному розумінні цього слова, бо народ ніколи не задоволений тим, що відбувається в країні”. В.ЛИТВИН закликав відмовитись від практики, “коли в нас Президент це директор заводу, головний інженер - це прем’єр-міністр, а Верховна Рада України - це профспілка, яка завжди в усьому винна”.