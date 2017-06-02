Парубій про питання окупованих територій: Необхідно вивчати досвід Грузії та Молдови

У питанні окупованих українських територій ще немає остаточного рішення, ведеться дискусія.

Про це сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій під час вчорашньої зустрічі з акредитованими в Україні послами держав «Великої сімки», повідомили УНІАН у прес-службі апарату ВР.

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За словами Парубія, в питанні окупованих територій ще немає остаточного рішення, ведеться дискусія, і вона «не лише законодавча, а скоріше стратегічна і суспільна».

«Ця дискусія триває між експертами і політиками щодо території під окупацією, щодо її статусу, має різні виміри: і безпековий і гуманітарний», - сказав він.

Як зауважив Парубій, в Грузії немає прикордонників на лінії розмежування. Він вважає за необхідне вивчати досвід Грузії та Молдови.

На думку Парубія, «українцям, які є заручниками окупаційних сил, необхідно забезпечити юридичний статус».