Парубій про питання окупованих територій: Необхідно вивчати досвід Грузії та Молдови
Парубій зауважив, що в Грузії немає прикордонників на лінії розмежування.
У питанні окупованих українських територій ще немає остаточного рішення, ведеться дискусія.
Про це сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій під час вчорашньої зустрічі з акредитованими в Україні послами держав «Великої сімки», повідомили УНІАН у прес-службі апарату ВР.
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За словами Парубія, в питанні окупованих територій ще немає остаточного рішення, ведеться дискусія, і вона «не лише законодавча, а скоріше стратегічна і суспільна».
«Ця дискусія триває між експертами і політиками щодо території під окупацією, щодо її статусу, має різні виміри: і безпековий і гуманітарний», - сказав він.
Як зауважив Парубій, в Грузії немає прикордонників на лінії розмежування. Він вважає за необхідне вивчати досвід Грузії та Молдови.
На думку Парубія, «українцям, які є заручниками окупаційних сил, необхідно забезпечити юридичний статус».