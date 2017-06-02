Львівська облрада звернулася до президента, уряду та Ради щодо автівок з іноземними номерами

Львівська обласна рада на сесійному засіданні 1 червня ухвалила звернення до Президента України, парламенту та Кабміну щодо формування цивілізованого ринку вживаних авто. Проект відповідного рішення ініціювали депутати з фракції УКРОП. Також облрада закликала ради інших областей висловити свою позицію з цього питання.

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У зверненні, зокрема, йдеться про те, що на території Львівщини власники автомобілів з іноземною реєстрацією неодноразово влаштовували акції протесту поблизу міжнародних пунктів пропуску, перекривали автомагістралі, проводили мітинги, вимагаючи врегулювати ввезення в Україну вживаних автівок. Для зменшення соціальної напруги серед населення Львівська обласна рада пропонує винести на розгляд Верховної Ради законопроекти № 5561 і № 5562, які зареєстрували в парламенті народні депутати з УКРОПу. Ці документи покликані вдосконалити чинне законодавство України та узгодити його з європейським. При цьому в них враховані соціально-економічні потреби суспільства, стан економіки та автомобільного ринку, а також матеріальне становище громадян України. Водночас депутати пропонують зняти з розгляду в парламенті законопроект № 4932, який передбачає подвійне зростання ставок єдиного митного збору, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон.

«Ухвалення законопроектів № 5561 та № 5562 дасть змогу сформувати цивілізований ринок вживаних авто, збільшити надходження до Державного бюджету України, а також детінізувати автомобільну галузь», – переконаний депутат обласної ради Львівщини від УКРОПу Петро Жукровський.