Пинзеник: другий транш МВФ не допоможе
...якщо країна сама не робить правильні кроки
Колишній міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК вважає, що надання другого транша Міжнародного валютного фонду не зможе стабілізувати ситуацію на валютному ринку України і значно допомогти в подоланні фінансово-економічної кризи.
Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV в неділю.
“Транш Міжнародного валютного фонду не має відношення до цієї ситуації ... Це інструмент, що дозволяє знизити ризики, зменшити процес пристосування до умов кризи і виходу з неї. Але ніколи допомога ззовні не рятує країну, якщо країна сама не робить правильні кроки”, - зазначив В.ПИНЗЕНИК.
“Слава богу, хоча його (транш – УНІАН) не дали, але тема відкрита”, - наголосив він, додавши, що позиція МВФ у випадку з відмовою в кредиті чітко зрозуміла. В.ПИНЗЕНИК уточнив, що МВФ чекає від України консолідації зусиль в політиці.
Разом з тим, він прогнозує, що в разі відмови МВФ в наданні кредиту “допомогти ми зможемо тільки самі собі”.
Ситуацію зі зростанням курсу долара він оцінює як тимчасове явище, що безпосередньо залежить від політичної діяльності в державі.
“На жаль, курс долара став заручником теж політики”, - підкреслив екс-міністр.
Відповідаючи на запитання про вірогідний курс долара в рамках 15 грн., В.ПИНЗЕНИК сказав: “Це не є стихійним лихом. За весною завжди йде літо, за літом йде осінь. Курс долара є похідною від тієї політики, яка здійснюється, від її прогнозованості. Немає некерованих ситуацій”.