Пинзеник: другий транш МВФ не допоможе

Колишній міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК вважає, що надання другого транша Міжнародного валютного фонду не зможе стабілізувати ситуацію на валютному ринку України і значно допомогти в подоланні фінансово-економічної кризи.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV в неділю.

“Транш Міжнародного валютного фонду не має відношення до цієї ситуації ... Це інструмент, що дозволяє знизити ризики, зменшити процес пристосування до умов кризи і виходу з неї. Але ніколи допомога ззовні не рятує країну, якщо країна сама не робить правильні кроки”, - зазначив В.ПИНЗЕНИК.

“Слава богу, хоча його (транш – УНІАН) не дали, але тема відкрита”, - наголосив він, додавши, що позиція МВФ у випадку з відмовою в кредиті чітко зрозуміла. В.ПИНЗЕНИК уточнив, що МВФ чекає від України консолідації зусиль в політиці.

Разом з тим, він прогнозує, що в разі відмови МВФ в наданні кредиту “допомогти ми зможемо тільки самі собі”.

Ситуацію зі зростанням курсу долара він оцінює як тимчасове явище, що безпосередньо залежить від політичної діяльності в державі.

“На жаль, курс долара став заручником теж політики”, - підкреслив екс-міністр.

Відповідаючи на запитання про вірогідний курс долара в рамках 15 грн., В.ПИНЗЕНИК сказав: “Це не є стихійним лихом. За весною завжди йде літо, за літом йде осінь. Курс долара є похідною від тієї політики, яка здійснюється, від її прогнозованості. Немає некерованих ситуацій”.