АМК порушив справу проти компанії Воля-кабель

Антимонопольний комітет України порушив справу за ознаками зловживання ЗАТ “Воля-кабель” монопольним становищем на ринку надання послуг кабельного телебачення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов`язку голови Антимонопольного комітету Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО сьогодні на брифінгу.

“АМК провів поглиблене дослідження економічної діяльності ЗАТ “Воля-кабель” і з`ясував, що провайдер встановив необгрунтовані тарифи на послуги кабельного телебачення, які надаються в цифровому та аналоговому форматах”, - зазначив О.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Зокрема, за його даними, компанія підняла послуги на соціальний пакет з 18 до 24 грн., на пакет “Україна і світ” – з 33 до 42 грн., на пакет “Всесвіт” – з 59 до 69 грн., і на оренду декодера – з 9.90 грн. до 12,9 грн.

Відповідаючи на запитання УНІАН, наскільки економічно необгрунтовані тарифи компанії “Воля”, О.МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що сьогодні цю інформацію розголошувати не можна, оскільки справа знаходиться в стадії розслідування.

Він додав, що протягом 10 днів матеріали будуть надані компанії “Воля”. Рішення з цього питання буде ухвалене на початку квітня цього року, повідомив О.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Компанія "Воля" є національним українським провайдером і надає комплекс сучасних телекомунікаційних послуг - кабельне цифрове телебачення, високошвидкісний доступ в Інтернет, відео на запит, голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.