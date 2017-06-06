Судовий фарс над Шаріною свідчить про антиукраїнську параною російського режиму – МЗС

Завершення в Росії судового фарсу над директором російського державного закладу Бібліотека української літератури в Москві Наталією Шаріною та засудження її до чотирьох років позбавлення волі (умовно) є черговим свідченням антиукраїнської параної російського режиму, жертвами якого стають сьогодні і українські, і російські громадяни.

Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України, повідомила прес-служба МЗС.

«Протягом багатьох років російська влада демонструє весь арсенал боротьби з усім, що пов’язано з Україною, з її мовою та культурою. Єдиний в Росії державний заклад української культури - Бібліотека української літератури в Москві - функціонувала в умовах обшуків приміщень, вилучень книжок і обладнання, шантажу і залякувань колективу з боку російських правоохоронних органів, арештів і дискредитації керівництва», - йдеться у заяві.

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У МЗС висловили слова щирої поваги та вдячності Шаріній та колективу бібліотеки, які у надзвичайно складних умовах своєю відданістю справі та високим професіоналізмом забезпечували гідну роботу закладу.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Міщанський районний суд Москви засудив екс-директора Бібліотеки української літератури Шаріну до 4 років ув'язнення умовно. Її обвинуватили в розповсюдженні екстремістської літератури, що «закликає до ненависті і ворожнечі», а також у розтраті бюджетних коштів. Шаріна заявила, що має намір оскаржити вирок.

28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури в Москві провели обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Також обшук провели вдома у Шаріної.

У міжнародній правозахисній організації Amnesty International заявили, що Шаріна стала жертвою судового свавілля, а ухвалений вирок демонструє повне презирство російської судової системи до принципу верховенства права.