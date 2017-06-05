Екс-директор бібліотеки української літератури про "екстремістський" вирок: обвинувач визнала, що процес політичний

Екс-директор Бібліотеки української літератури в Москві Наталія Шаріна заявила, що не згодна з винесеним їй сьогодні московським судом вироком - 4 років ув'язнення умовно і має намір його оскаржити. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це вона заявила після оголошення вердикту суду.

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"Мені вирок не зрозумілий. Конкретно мені не зрозуміла 282 стаття - розпалювання ненависті і ворожнечі. Це певні дії і мені здавалося, що в ході розгляду жоден зі свідків не навів факти і державний обвинувач, які ж дії я зробила", - сказала Шаріна.

Вона зазначила, що жодної книги, про які сьогодні згадував суд, не було ні в читальному залі, ні в абонементі.

Шаріна також підкреслила, що жоден аргумент захисту не було враховано судом.

"Це неможливо, що тільки за те, що ти є директором Бібліотеки української літератури, держобвинувач прочитала нам цілу лекцію про політичну ситуацію, і все стало ясно під час дебатів. Сама держобвинувач по суті визнала, що це політичний процес", - зазначила наталія Шаріна.

За її словами, 35 років життя в цій професії роботи з книгами "це рішення все перекрутило".

"Бібліотекар - здавалося б, така гарна мирна професія. Те, що зараз відбувається, напевно, через кілька десятиліть можна буде пригадати. Ми згадуємо справу лікарів, 1937 рік, будемо згадувати про це, як про показник 2017 року. Мені було соромно, коли мене заарештували 28 жовтня 2015 року, що якісь люди хочуть на цьому поставити якісь галочки, отримати чергову зірку та інше, мені дуже прикро", - додала вона.

Шаріна вважає, що треба зупиняти цих людей.

Вона нагадала, що 2007 року президент РФ Володимир Путін заявив тодішньому президенту України Віктору Ющенку про те, що в Москві створено "зразковий заклад культури". За її словами, мова йшла про Бібліотеку, яку вона очолювала, і за ці роки нічого не змінилося.

Шаріна підкреслила, що їй шкода бібліотеку, яка знищена - її фонди запаковані і вивезені.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Міщанський районний суд Москви засудив екс-директора Бібліотеки української літератури до 4 років ув'язнення умовно. Її звинуватилиу розповсюдженні екстремістської літератури, яка «закликає до ненависті і ворожнечі», а також у розтраті держкоштів.

Довідка УНІАН. 28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури в Москві провели обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Також обшук пройшов вдома у директора Шаріної.

30 жовтня Шаріна була поміщена під домашній арешт, рішенням російських судів арешт неодноразово продовжувався.

Шарину звинуватили у поширенні серед відвідувачів бібліотеки "екстремістської літератури" і "розпалювання ненависті і ворожнечі" до росіян.

31 березня 2016 року проти Шаріної відкрили другу кримінальну справу - її звинувачували в розтраті 297 тис. руб.