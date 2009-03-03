Що буде з бютівцями, які проголосували за відставку Огризка

Перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН називає демократією голосування частини депутатів з БЮТ за відставку Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ всупереч рішенню фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи ситуацію, коли фракція БЮТ заявила про те, що не голосуватиме за відставку, але 49 народних депутатів-бютівців проголосували “за”.

За його словами, таке голосування частини фракції є відповіддю на запитання, яке часто ставлять журналісти: «Чи існує демократія у БЮТ?» «Дійсно вона існує, ви чули, що рішення фракції було одне, але є думка окремих депутатів», - додав він.

За його словами, о 14 год. на засіданні фракції БЮТ обговорюватиметься ця ситуація. У той же час, А.КОЖЕМ’ЯКІН відкидає можливість застосування якихось покарань до народних депутатів, які голосували за відставку В.ОГРИЗКА.

А.КОЖЕМ’ЯКІН наголосив, що сам не голосував за відставку і «навіть давав команду, щоб фракція не голосувала».

На уточнююче запитання, чи були ще такі прояви демократії, коли значна частина фракції голосує всупереч рішенню фракції, А.КОЖЕМ’ЯКІН відповів: «Ну чому ж були, коли два-п’ять народних депутатів голосували по-іншому».

А.КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що сьогодні на засіданні фракції народним депутатам, які голосували за відставку В.ОГРИЗКА, «буде що сказати», оскільки колишній міністр закордонних справ нерідко виконував чужі вказівки. За його словами, є питання до нього щодо «сумнівних результатів Гаазького суду» та щодо директив, які розсилалися В.ОГРИЗКОМ в дипломатичні представництва із «внутрішнім документом» - рішенням РНБО по діяльності уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР 250-ма голосами “за” висловилася за відставку В.ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України. Зокрема, за відставку В.ОГРИЗКА проголосували 174 народні депутати від фракції Партії регіонів, 49 – від БЮТ, 0 – від НУ-НС, 27 – від КПУ і 0 – від Блоку Литвина.