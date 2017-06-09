У ГПУ підтвердили, що попереднє прізвище Поклонської - Дубровська

Попереднє прізвище екс-"генпрокурора" окупованого Криму і "депутатки" нелегітимної Держдуми РФ Наталії Поклонської - Дубровська.

Про це в інтерв'ю "Настоящему времени" заявив слідчий Генеральної прокуратури України Андрій Атаманчук.

Саме це прізвище часто фігурує в неофіційних біографіях Поклонської як її дівоче, але раніше офіційно ця інформація не була підтверджена.

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Слідчий ГПУ також заявив, що "формально з тих відомостей, що містяться в матеріалах справи досудового розслідування, на ній [Наталії Поклонській, з цим прізвищем] майна на території України немає".

За словами Атаманчука, зараз ГПУ веде розслідування відносно Поклонської тільки за чотирма статтями кримінального кодексу через події, пов'язані з анексією Криму.

Нагадаємо, організація щодо боротьби з корупцією Transparency International закликала нелегітимну Держдуму РФ зняти мандат із так званої російської депутатки Наталі Поклонської, якщо підтвердяться дані про її незадекларовану квартиру в окупованому бойовиками Донецьку.

Російське відділення антикорупціонерів повідомляє, що колишня "прокурорка" окупованого Криму користується двома службовими квартирами, однією – депутатською у столиці РФ Москві, та прокурорською у Сімферополі, хоча давно не обіймає цю посаду.

Третю квартиру Поклонської на 29,9 квадратних метра TI виявила в українському державному реєстрі прав на нерухомість. Зареєстрована вона на Дубровську Наталію Володимирівну (Дубровська - дівоче прізвище Поклонської), яка народилася в той самий день, що Поклонська.